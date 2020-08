Polonia: fonti stampa, Diritto e giustizia deciderà a settembre su divisione della Masovia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della suddivisione del voivodato polacco della Masovia è ancora sul tavolo, ma bisognerà aspettare l'inizio di settembre per una decisione politica in merito. Lo ha fatto sapere all'agenzia di stampa "Pap" uno stretto collaboratore del presidente del partito Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. "Il tema della divisione della Masovia è sempre attuale. Non abbiamo scartato l'idea. Attendiamo una decisione politica definitiva sulla questione. Probabilmente arriverà nei primi giorni di settembre", ha detto il politico. Sul punto si è espresso anche il capogruppo di PiS, Ryszard Terlecki, per il quale "è in corso una discussione interna. Alcuni di coloro che sono a favore ritengono lo si debba fare in fretta. Altri che la decisione vada posticipata", ha affermato. (segue) (Vap)