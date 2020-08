Polonia: fonti stampa, Diritto e giustizia deciderà a settembre su divisione della Masovia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rivelare i presunti piani del partito di governo a proposito di uno scorporo del voivodato della Masovia è stato verso la fine di luglio il quotidiano "Dziennik Gazeta Prawna", secondo il quale PiS vorrebbe creare una nuova entità amministrativa formata dalla capitale e dai distretti circostanti, separandoli dal resto della regione. Tra i detrattori del progetto ad aver espresso la sua preoccupazione c'è stato fin da subito il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski. "Da un lato quello che fa l'attuale governo polacco non dovrebbe più sorprendere, dall'altro è stupefacente che un partito come Diritto e giustizia (PiS), che si dichiara anticomunista, operi nella Polonia contemporanea una fedele ricostruzione del vecchio regime", ha scritto in un messaggio su Facebook. "PiS vuole di nuovo trafficare con la questione della divisione della Masovia e della suddivisione amministrativa della Polonia in generale. Di nuovo sentiamo di piani di questo genere e addirittura il presidente di PiS, Jaroslaw Kaczynski, segnala un possibile ritorno a 49 voivodati", ha aggiunto il primo cittadino della capitale. (segue) (Vap)