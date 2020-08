Polonia: fonti stampa, Diritto e giustizia deciderà a settembre su divisione della Masovia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un lato PiS non accetta semplicemente l'aritmetica elettorale, per la quale Varsavia, che si oppone fortemente ad esso, è parte del medesimo voivodato. Se staccassimo Varsavia dalla regione, sarebbe più facile per PiS ottenere un risultato migliore alle elezioni amministrative, e un risultato migliore alle amministrative è una chance per governare il voivodato, attualmente guidato dalla coalizione tra Piattaforma civica (Po) e il Partito popolare polacco (Psl)", dice Trzaskowski. Dall'altro lato, prosegue, c'è anche una questione finanziaria da sollevare. La Masovia è "finanziariamente non autonoma" dal governo centrale. Varsavia e i comuni limitrofi rappresentano l'87 per cento degli introiti derivanti dall'imposta sulle imprese (Cit) dell'intero voivodato. "L'idea del PiS sarebbe" quella di scorporare Varsavia dalla regione e far sì "che un così grande territorio possa ottenere solo il 13 per cento delle risorse attuali? E non dimentichiamo che due voivodati vuol dire due amministrazioni. La burocrazia aggiuntiva genera costi aggiuntivi", ha affermato Trzaskowski. (segue) (Vap)