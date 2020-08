India-Cina: confini contesi, parti confermano obiettivo di disimpegno militare “completo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), nella sua 18ma riunione, tenutasi ieri, ha confermato l’impegno a lavorare per allentare la pressione militare lungo il settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La delegazione è stata guidata dal sottosegretario aggiunto degli Esteri Naveen Srivastava, mentre quella cinese dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine del ministero degli Esteri Hong Liang. Le parti, si legge nella nota, hanno avuto “uno schietto e approfondito scambio di opinioni sulla situazione esistente” e ribadito che “in linea con gli accordi raggiunti dai ministri degli Esteri e dai rappresentanti speciali continueranno a lavorare con sincerità per il completo disimpegno delle truppe”. In questo contesto hanno “concordato di risolvere le questioni in sospeso in modo rapido e in conformità con gli accordi e i protocolli esistenti”, nella convinzione che il ripristino della pace e della tranquillità al confine sia “essenziale per lo sviluppo complessivo delle relazioni bilaterali”. È stato convenuto, infine, che è necessario mantenere una stretta comunicazione sia attraverso il canale diplomatico che militare, proseguendo anche l’interlocuzione nell’ambito del Wmcc. (segue) (Inn)