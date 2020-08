India-Cina: confini contesi, parti confermano obiettivo di disimpegno militare “completo” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel colloquio militare del 22 giugno è stata confermata l’intesa precedente mentre in quello del 30 giugno sono stati discussi i punti critici che ostacolano l’allentamento della tensione. Nel frattempo si è riunito anche, il 24 giugno, il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine, per preparare il confronto diplomatico. Il 5 luglio, in una lunga videotelefonata, i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang, secondo quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno convenuto che è essenziale attenersi al consenso raggiunto dalla leadership per mantenere la pace e della tranquillità ed evitare che le divergenze si trasformino in dispute. Pertanto si sono trovati concordi sulla necessità di “garantire al più presto il completo disimpegno delle truppe” e allentare la tensione. Le parti, inoltre, dovrebbero attuare anche una graduale distensione in tutte le aree di confine, rispettare la Lac, non prendere iniziative unilaterali che alterino lo status quo e collaborare per prevenire incidenti. (segue) (Inn)