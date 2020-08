India-Cina: confini contesi, parti confermano obiettivo di disimpegno militare “completo” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indomani, 6 luglio, è iniziato l’arretramento delle truppe, un processo che è andato avanti soprattutto in tre punti di frizione: punto di pattugliamento 14, 15 (Hot Springs) e 17a (Gogra), almeno in parte. Il 10 luglio si è nuovamente riunito il Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine, confermando l’impegno all’attuazione degli accordi. Il 14 luglio, dopo il quarto incontro militare, il ministero della Difesa indiano ha emesso un breve comunicato in cui ha riferito che il disimpegno militare, secondo il consenso raggiunto dai rappresentanti speciali per i confini il 5 luglio, è un “processo è intricato e richiede una costante verifica”, portata avanti attraverso incontri militari e diplomatici. (segue) (Inn)