India-Cina: confini contesi, parti confermano obiettivo di disimpegno militare “completo” (6)

- Il 24 luglio si è tenuta la 17ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine, la terza in un mese. La delegazione indiana e quella cinese hanno esaminato la situazione lungo la linea di controllo effettiva e il processo di disimpegno militare in corso. Le parti, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, hanno concordato che “un rapido e completo disimpegno delle truppe” e la distensione ai confini sono in linea con gli accordi e i protocolli bilaterali e che il ripristino della pace e della tranquillità sono essenziali per lo sviluppo delle relazioni. Le parti hanno richiamato, in particolare, l’intesa tra i rappresentanti speciali per i confini del 5 luglio. (segue) (Inn)