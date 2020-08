Hong Kong: coronavirus, test in massa per i residenti a partire dal primo settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Lam ha anche assicurato ai cittadini che il governo si sta muovendo per garantire la disponibilità di un vaccino contro il coronavirus e che, su questo fronte, “si stanno finalmente vedendo dei progressi”. “Comprendiamo bene che il virus non potrà essere eliminato se non con un vaccino efficace. Abbiamo riservato delle risorse per procurarci i vaccini da aziende che hanno la possibilità di svilupparne”, ha affermato da parte sua il ministro della Sanità Sophia Chan Siu-chee. Il governo di Hong Kong si è recentemente unito al programma Covax dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che raccoglie fondi da numerosi Paesi per sviluppare un vaccino contro il coronavirus e distribuirlo in maniera equa in tutto il mondo. Secondo fonti mediche locali, nella giornata di oggi a Hong Kong sono attesi 28 nuovi casi di contagio, a conferma del calo della curva dei casi nelle ultime settimane. (segue) (Cip)