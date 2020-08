Hong Kong: coronavirus, test in massa per i residenti a partire dal primo settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente Hong Kong aveva invece assistito a un picco di contagi che aveva spinto le autorità a rinviare le elezioni legislative inizialmente in programma il 6 settembre. Si tratta di un’altra decisione che aveva alimentato non poche polemiche, in particolare legate al periodo di proroga (un anno) ritenuto eccessivo dai critici. Il Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo cinese ha successivamente ritenuto di estendere di un anno l’attuale mandato dei membri del Consiglio legislativo (LegCo) di Hong Kong. (Cip)