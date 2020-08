Tunisia: coronavirus, 116 nuovi casi su 2.107 test effettuati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute della Tunisia ha registrato 116 nuovi casi di coronavirus, di cui 97 locali e 19 importati dall’estero, a seguito di 2.107 test effettuati il 19 agosto 2020. Gli ultimi dati portano il numero di casi di coronavirus confermati dall'inizio dell'epidemia a 2.543 nel paese nordafricano. Il ministro della Sanità “ad interim” Habib Khaou, intanto, ha annunciato che a partire dal 26 agosto "nessuno entrerà in territorio tunisino senza un test Rt-Pcr negativo". L’obbligo di presentare test Pcr real-time, un metodo che simultaneamente amplifica (reazione a catena della polimerasi o Pcr) e quantifica l'eventuale presenza di materiale genetico del coronavirus Sars-CoV-2, riguarda gli arrivi classificati anche dai paesi inseriti nella “categoria verde”, ovvero bassa diffusione. Anche i passeggeri provenienti dall’Italia, inserita nella suddetta fascia verde, dovranno presentare obbligatoriamente un certificato di laboratorio attestante l’esito negativo di test Covid-19 effettuato nelle 72 ore precedenti il viaggio e che non superi comunque le 120 ore dal rilascio al momento dell’ingresso in Tunisia. Durante una conferenza stampa sugli sviluppi della situazione epidemiologica in Tunisia, il ministro ha denunciato alcuni comportamenti irresponsabili all'origine della diffusione dell’epidemia di Covid19. "Ci sono cittadini che sapevano di essere stati contagiati e che hanno partecipato lo stesso ai matrimoni", ha detto Khaou, sottolineando che l'85 per cento dei casi sono portatori sani e senza sintomi. Il ministro ha aggiunto che sono in corso i preparativi per l'inizio dell'anno scolastico e per riaprire le università. "Il protocollo sanitario sarà pubblicato a breve sul sito del ministero della Salute e su quelli dei vari dipartimenti interessati in previsione dell'inizio dell'anno scolastico", ha detto Khaou. (Tut)