Referendum: Brunetta (FI), si sta ammazzando democrazia parlamentare

- "Se mi metto in testa una cosa sono portato a crederci. Il mio è un sogno di realtà. Mi battei per il No al referendum costituzionale di Renzi, in pochi mi davano credito. Poi mi sono portato dietro il centrodestra e un pezzo di centrosinistra e si è vista com'è andata a finire". Lo afferma Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un'intervista a "La Repubblica". "La gente vuole la buona politica e si riconosce in Draghi. Qui stiamo ammazzando il Parlamento senza mettere in campo una vera riforma della Costituzione e del bicameralismo perfetto - aggiunge -. Noi del centrodestra dovremmo avere la forza di proporne una realistica al Paese e al centrosinistra, trasformando la prossima legislatura in una legislatura costituente. Alla faccia di Grillo, Casaleggio, la sua piattaforma e il loro insopportabile opportunismo. 'No' uguale a gioco, partita, incontro".(Com)