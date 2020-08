Negata l'autorizzazione per trasportare Navalnyj in Germania, i medici escludono l'avvelenamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I medici russi che attualmente seguono il ricovero di Aleksej Navalnyj hanno impedito che quest'ultimo, in stato di coma, venisse trasferito in Germania per via aerea. Un aereo tedesco sarebbe infatti atterrato a Omsk per trasportare il rappresentante dell'opposizione russa in un ospedale dell'Europa occidentale, dove sottoporlo a cure per l'avvelenamento subito nella giornata di ieri. I medici russi, secondo quanto riferito dalla portavoce dello stesso Navalnyj, Kira Yarmush, seguirebbero indicazioni del Cremlino, adducendo al contempo motivazioni cliniche per vietare il trasporto. Alcuni commentatori dell'opposizione russa sostengono infatti che il veleno, considerato molto pericoloso, attualmente in circolazione nel corpo di Navalnyj sparirebbe dopo due giorni: posticipare la partenza del paziente sarebbe quindi nell'interesse delle autorità di Mosca, accusate di aver avvelenato l'oppositore.Il vicedirettore dell'ospedale di Omsk, Anatolij KalinichenkoNon, ha fatto sapere che non sono state trovate tracce di veleno nei campioni prelevati da Navalnyj. "In merito alla possibilità che sia stato avvelenato, al momento le analisi che abbiamo effettuato non hanno permesso di rintracciare alcuna presenza di veleno nel sangue o nelle urine" di Navalnyj, ha detto il medico, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Navalnyj è in coma da ieri dopo essere stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Omsk in seguito a un atterraggio d'emergenza di un aereo che stava rientrando da Tomsk a Mosca. Yarmush ha spiegato che durante il volo Navalnyj "si è sentito male", un fatto che ha convinto il pilota del velivolo ad atterrare "con urgenza". "Aleksej è stato avvelenato con una tossina", ha scritto inoltre la portavoce, secondo cui prima di partire l'esponente politico russo non mostrava alcun sintomo. "Partiamo dal presupposto che Aleksej sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel tè. È stata l'unica cosa che ha bevuto questa mattina. I medici sostengono che la tossina è stata assorbita più velocemente attraverso il liquido caldo.