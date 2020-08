Slovacchia: ministero Istruzione intende potenziare portale didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione della Slovacchia vuole potenziare il portale per la didattica a distanza "Ucime na dialku". Lo confermano all'agenzia di stampa "Tasr" i rappresentanti del dicastero. Il portale è stato usato come una fonte esauriente di informazioni durante l'interruzione straordinaria dell'anno scolastico 2019-20 a causa della pandemia di coronavirus ed è stato usato proficuamente da docenti, studenti, personale amministrativo scolastico e genitori. Il ministero segnala non soltanto l'intenzione di mantenerlo attivo in futuro, ma anche di potenziarlo. Il portale in questione "ha assistito tutti gli utenti nella ricerca di informazioni, raccomandazioni, linee guida, oltre che di soluzioni alle emergenze sorte durante la crisi", riferisce il ministero. Il portale continua a essere impiegato come piattaforma per avere informazioni aggiornate e ricevere risposte sui propri dubbi. (Vap)