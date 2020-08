Burkina Faso: più di 3 milioni di persone afflitte dalla fame, agenzie Onu sollecitano "azione urgente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessaria un'azione urgente e sostenuta per affrontare il peggioramento dell'insicurezza alimentare e nutrizionale in Burkina Faso. È l’allarme lanciato oggi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dal Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, citando nuovi dati allarmanti secondo cui circa 3,3 milioni di persone devono affrontare un'acuta insicurezza alimentare durante l'attuale stagione magra, il periodo che precede il raccolto di settembre. L'ultima analisi del Cadre Harmonisé (Ch, quadro regionale attuale volto a prevenire la crisi alimentare) indica un aumento dell'insicurezza alimentare acuta di oltre il 50 per cento dall'ultima valutazione della situazione in Burkina Faso effettuata a marzo. Gli esperti affermano che la crisi è stata aggravata dall'impatto del Covid-19 sulla capacità delle persone di guadagnare denaro per coprire le proprie necessità quotidiane in un Paese già scosso da conflitti e cambiamenti climatici. Due province della regione del Sahel - Oudalan e Soum - sono state portate nella fase di emergenza di insicurezza alimentare, come definito dal Ch, secondo cui circa il 3 per cento delle persone in queste aree settentrionali stia vivendo livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta e debba affrontare divari estremi nel consumo di cibo, con conseguenti livelli allarmanti di malnutrizione acuta. (segue) (Com)