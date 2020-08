Burkina Faso: più di 3 milioni di persone afflitte dalla fame, agenzie Onu sollecitano "azione urgente" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti dei più colpiti sono stati sfollati dalle loro case a causa dei combattimenti nella regione. "Stiamo assistendo a un allarmante deterioramento della sicurezza alimentare nelle parti più colpite del Paese", ha detto David Bulman, direttore e rappresentante del Pam in Burkina Faso. "Dobbiamo agire immediatamente per invertire questa tendenza nelle due province. Sarebbe a dir poco un disastro se un'intera generazione fosse schiacciata da conflitti, sfollamenti e fame", ha aggiunto. "La pandemia di Covid-19 sta ulteriormente aggravando una crisi che si stava già deteriorando a un ritmo preoccupante, spingendo sempre più persone in una grave crisi alimentare e in un'acuta insicurezza alimentare", ha detto Dauda Sau, rappresentante della Fao in Burkina Faso. "Possiamo invertire questa tendenza se agiamo ora sostenendo il governo per proteggere i mezzi di sussistenza, aumentare rapidamente la produzione e la disponibilità di cibo locale e sostenere le popolazioni rurali nell'accesso al cibo", ha aggiunto. Molti dei più a rischio sono gli agricoltori di sussistenza e gli allevatori di bestiame. Mentre è necessaria un'assistenza umanitaria urgente per salvare la vita e il sostentamento per far fronte ai bisogni immediati, lo sono anche gli investimenti a lungo termine nei mezzi di sussistenza rurali e nei servizi sociali che, dicono gli esperti, possono aiutare a rafforzare la coesione sociale e contribuire alla pace, conclude la nota. (Com)