Spagna: le comunità autonome studiano nuovi protocolli scolastici, tra cui lezioni a turni

- Le autorità della Spagna stanno studiando le migliori modalità per la ripresa del nuovo anno scolastico tra grandi incertezze a causa del costante aumento dei focolai da coronavirus in tutto il paese. Le Comunità autonome, infatti, stanno ritoccando i loro protocolli per adattarli al nuovo scenario disegnato dalla pandemia con misure di sicurezza e guide da seguire se si dovessero registrare casi di Covid-19 negli istituti scolastici. Si fa sempre più strada l'ipotesi che, con l'aumento dei contagi, l'insegnamento in classe totalmente presenziale non è più così praticabile come si pensava a giugno e si sta lavorando per stabilire sistemi didattici con turni a rotazione per ridurre il numero di studenti presenti contemporaneamente in ogni classe, in particolare a Madrid, Catalogna, Paesi Baschi, Isole Baleari, Aragona, La Rioja, Valencia e Murcia. Se il ministro della Pubblica Istruzione, Isabel Celaa, permetterà agli alunni fino a 12 anni di stare in classe per ore senza maschere o distanza di sicurezza, la Galizia è orientata ad imporle a partire dai 6 anni. In Spagna, dunque, i protocolli di prevenzione e di igiene risultano spesso molto diversi a seconda dei territori, ma ci sono sempre più voci nella comunità educativa che richiedono criteri comuni ed omogenei in tutto il paese. (Spm)