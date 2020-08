Fase 3: Fornaro (Leu), governo e maggioranza si concentrino su Recovery fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale che il governo e la maggioranza si concentrino sulla sfida della stesura del Recovery fund italiano. Le risorse in arrivo dall'Europa rappresentano un'occasione unica e per molti versi irripetibile per affrontare i nodi strutturali della nostra economia". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Investire in un grande piano di riconversione ecologica della nostra società, attrezzarsi per affrontare la rivoluzione digitale e lottare contro le diseguaglianze e la precarietà sono le priorità su cui lavorare con determinazione per costruire un presente e un futuro migliori e più giusti", aggiunge. (Com)