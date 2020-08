Polonia: premier Morawiecki, deficit di bilancio va imputato alla pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Polonia dipende esclusivamente dalla pandemia di coronavirus. Lo ha detto il primo ministro Mateusz Morawiecki, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Il deficit pubblico di quest'anno è stato fissato ieri dal governo a 109,3 miliardi di zloty (24 miliardi di euro), nonostante la legge di bilancio originariamente approvata per il 2020 parlasse addirittura del raggiungimento del pareggio. "Tanto la riduzione delle entrate fiscali, quanto le spese aggiuntive solo legate esclusivamente alla pandemia. Non c'è altra spiegazione", ha dichiarato il premier. Il virus ha portato il pianeta alla maggiore recessione dalla Seconda guerra mondiale e in molti Paesi a una maggiore di quella dovuta alla grande crisi del 1929. "Anche in Polonia la pandemia ha avuto ripercussioni fortemente negative sulle finanze pubbliche", ha continuato. (segue) (Vap)