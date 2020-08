Polonia: premier Morawiecki, deficit di bilancio va imputato alla pandemia di coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La correzione delle previsioni precedenti determina che le entrate per il 2020 siano fissate a 398,7 miliardi di zloty, equivalenti a 88 miliardi di euro (-36,7 miliardi di zloty, ossia -8,1 miliardi di euro). Le uscite sono invece fissate a 508 miliardi di zloty, vale a dire 112,2 miliardi di euro (+72,7 miliardi di zloty, equivalenti a +16 miliardi di euro). A proposito del tasso di occupazione, esso dovrebbe calare del 2,4 per cento, mentre quello di disoccupazione dovrebbe crescere fino all'8 per cento entro la fine dell'anno. L'inflazione è data quest'anno al 3,3 per cento. Nel 2019 era stata del 2,3 e la legge di bilancio prevedeva inizialmente che raggiungesse il 2,5 per cento nel 2020. (Vap)