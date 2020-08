Usa: Trump prende le distanze da Bannon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano i primi commenti della Casa Bianca dopo l'arresto di Steve Bannon. Il presidente Donald Trump ha cercato di prendere le distanze dal suo ex consulente e stratega, dicendo di non occuparsi di Bannon da molto tempo e definendo come "inappropriato" un progetto di raccolta fondi per il quale Bannon e altri tre sono stati accusati. "È triste. Non ho avuto a che fare con lui per un periodo di tempo molto lungo, come la maggior parte delle persone in questa stanza sa", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale, aggiungendo che Bannon ha servito solo per un piccolo periodo di tempo nell'amministrazione dopo aver lavorato alla sua campagna del 2016. Trump ha detto di non essere a conoscenza della campagna di raccolta fondi "Costruiamo il Muro" in cui Bannon era coinvolto, ma ha affermato di non essere d'accordo con il progetto principalmente perché si proponeva di raccogliere fondi privati per pagare la costruzione del muro al confine meridionale con il Messico. (segue) (Nys)