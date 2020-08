Usa: Trump prende le distanze da Bannon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi piaceva, era una buffonata", ha detto Trump. "Era una cosa che ho ritenuto molto inappropriata da fare", ha aggiunto. Insieme ad altre tre persone, Bannon è accusato di aver tratto profitto personale dalle donazioni (oltre 25 milioni di dollari in totale) raccolte nel quadro di una campagna nominata “Costruiamo il muro”. “Secondo l’accusa, i sospetti hanno frodato i donatori per centinaia di migliaia di dollari, sfruttando il loro interesse a costruire un muro alla frontiera sotto il falso pretesto che tutti i fondi sarebbero stati spesi per la realizzazione”, ha spiegato la procura. “Il caso – ha aggiunto l’ispettore incaricato Philip Bartlett – dovrebbe servire come avvertimento per tutti gli altri truffatori: nessuno è al di sopra della legge, nemmeno un veterano di guerra disabile o uno stratega politico miliardario”. (Nys)