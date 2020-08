Usa-Iran: Francia, Germania e Gran Bretagna rigettano il ripristino delle sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo nucleare con l'Iran e quindi non hanno il diritto di chiedere un "snapback" delle sanzioni Onu su Teheran. È quanto detto dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, i cosiddetti E3, nell'Accordo sul nucleare iraniano, in risposta all'ultima mossa di Washington. Lo riporta l'emittente "Cnn". Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas e Dominic Raab in una dichiarazione congiunta oggi hanno fatto sapere di non poter sostenere la richiesta degli Stati Uniti di reimporre le sanzioni Onu contro l'Iran, in quanto è "incoerente" con i loro attuali sforzi per attuare l'accordo, ha aggiunto il trio. Gli Stati Uniti hanno abbandonato l'accordo l'8 maggio 2018. Lo snapback è un meccanismo previsto dall'accordo sul nucleare del 2015 tra l'Iran e il 5+1 (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia più Germania) che prevede un ripristino delle sanzioni nel caso in cui si ritenga che Teheran viola l'intesa. (Nys)