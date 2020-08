© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa si definisce "indignato" per "gli omicidi mirati di attivisti della società civile e gli attacchi ai manifestanti" a Basrah e Baghdad, in Iraq. "È inconcepibile che gli autori di questi orribili atti continuino ad agire impunemente", si legge in una nota. "Sosteniamo fortemente il diritto degli iracheni a riunirsi pacificamente e ad esprimersi".(Nys)