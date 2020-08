Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella quarta e conclusiva serata della convention del partito democratico, a Wilmington, nel Delaware, Joe Biden ha pronunciato il discorso di accettazione della candidatura alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti promettendo di portare il paese fuori dall’oscurità ed esortandolo all’unità. “È con grande onore e umiltà che accetto questa candidatura”, ha affermato il politico, dichiarandosi un “orgoglioso democratico” in grado tuttavia di essere il “presidente di tutti”. Biden ha iniziato a parlare dopo un video introduttivo che ha ripercorso la sua vita e la sua carriera politica e un intervento dei figli Ashley e Hunter, secondo i quali il candidato potrà essere un grande presidente così come è stato un grande padre. “Uniti possiamo superare e supereremo questa stagione di oscurità in America”, ha esortato il candidato, criticando l’attuale presidenza di Donald Trump. (segue) (Nys)