Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità” (2)

- “Troppa rabbia, troppa paura, troppa divisione. Qui e ora vi do la mia parola: se mi affiderete la presidenza, trarrò il meglio da noi, non il peggio. Sarò un alleato della luce, non dell’oscurità. È tempo per noi, per noi popolo, di unirci”, ha aggiunto. A suo parere, se Trump verrà rieletto, “sarà quello che è stato negli ultimi quattro anni”. “È questa l'America che volete per voi, per la vostra famiglia, per i vostri figli?”, ha domandato, contrapponendo la sua visione: “Io la vedo diversamente: un’America generosa e forte, altruista e umile. È un’America che possiamo ricostruire insieme”. Biden non ha nascosto le difficoltà, descrivendo quello che spera di guidare come un paese al centro di “una tempesta perfetta”: “La storia ci ha portato a uno dei momenti più difficili che l’America abbia mai affrontato. Quattro crisi storiche, tutte allo stesso tempo”. La pandemia di coronavirus, l’economia, la questione razziale e il cambiamento climatico sono i quattro fronti di lotta. (segue) (Nys)