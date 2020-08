Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’epidemia è stato dedicato un ampio capitolo del discorso, molto critico sulla gestione del governo in carica. “Il presidente continua a dirci che il virus sta per scomparire. Continua ad aspettare un miracolo. Ebbene, ho una notizia per lui. Nessun miracolo è in arrivo”, ha proseguito Biden. “La nostra economia è a brandelli, con le comunità nere, latine, asiatico-americane e nativo-americane che ne sopportano il peso”, ha affermato, sostenendo di avere un piano, a differenza del presidente in carica. “Se sarò il vostro presidente, dal primo giorno attueremo la strategia nazionale che ho delineato da marzo. Svilupperemo ed effettueremo test rapidi con risultati immediatamente disponibili. Produrremo le forniture mediche e i dispositivi protettivi di cui il nostro paese ha bisogno. Li produrremo qui in America”, ha detto. (segue) (Nys)