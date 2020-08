Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biden, in caso di rielezione di Trump, “l’assalto all’Affordable Care Act continuerà” finché la riforma del 2010 di Barack Obama, di cui è stato il vice, per l’estensione della copertura assicurativa sanitaria a tutti i cittadini (Patient Protection and Affordable Care Act) “sarà distrutta”. “Il mio piano economico è incentrato sul lavoro, la dignità, il rispetto e la comunità”, ha continuato Biden, parlando di incentivi per la creazione di occupazione, in particolare nell’energia pulita, e di migliori condizioni per coloro che svolgono lavori essenziali prendendosi cura di altre persone. (segue) (Nys)