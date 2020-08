Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico ha poi affrontato il problema della discriminazione razziale. “Sarà compito del prossimo presidente ripristinare la promessa di un’America per tutti. E non dovrò farlo da solo. Avrò una grande vicepresidente al mio fianco”, ha affermato parlando di Kamala Harris, del suo esempio e della sua esperienza. “La sua storia è la storia americana. Conosce tutti gli ostacoli che si frappongono a così tante persone nel nostro paese”, ha sintetizzato. Biden ha osservato che “l’omicidio di George Floyd è stato un punto di rottura” e ha citato come ispirazione il politico John Lewis, recentemente scomparso. “In questo momento oscuro, credo che siamo pronti a fare grandi progressi e che alla fine possiamo trovare la luce ancora una volta”. (segue) (Nys)