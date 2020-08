Usa: Biden accetta la candidatura alla presidenza, “supereremo questa stagione di oscurità” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza ha promesso ai giovani di ascoltarli: “Stanno parlando dell’iniquità e dell’ingiustizia che sono cresciute in America. Ingiustizia economica, ingiustizia razziale, ingiustizia ambientale. Sento le loro voci”. Riguardo alla politica estera, Biden ha assicurato che avrà una posizione vigile nei confronti della Russia e di ogni ingerenza. “Non tollererò interferenze straniere nel nostro più sacro esercizio democratico, il voto. E difenderò sempre i nostri valori di diritti umani e dignità”, ha detto. Il candidato ha infine fatto appello all’unità nell’amore per il paese e gli uni verso gli altri, “perché l’amore è più potente dell’odio, la speranza è più potente della paura e la luce è più potente dell’oscurità. “Questo è il nostro momento. Questa è la nostra missione”, ha concluso Biden, per poi essere raggiunto sul palco dalla moglie Jill, da Kamala Harris e da suo marito Douglas Emhoff. (Nys)