Roma: confiscati beni per 11 milioni di euro a famiglia di pregiudicati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pregiudicati manifestavano un elevato tenore di vita, testimoniato dalla frequentazione di club esclusivi nelle più rinomate località marittime, raggiunte a bordo di una lussuosa barca a vela che è stata confiscata insieme a 24 unità immobiliari (ville, appartamenti e terreni), 60 autovetture, conti correnti, quote societarie e l’intero patrimonio di 9 società, nonché un noto locale della movida romana in zona Tiburtina. Sono stati confiscati anche 100 mila euro in contanti, trovati in possesso di Angelo Mercuri e di cui lo stesso non è stato in grado di giustificare la provenienza. I beni erano stati già sequestrati nel corso del 2019 e a gennaio di quest’anno. Uno dei membri della famiglia è stato colpito anche dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno per 2 anni, eseguita dagli agenti del commissariato della Polizia di Stato “Vescovio”. (Rer)