Russia: negata autorizzazione per trasporto di Navalnyj in Germania

- I medici russi che attualmente seguono il ricovero di Aleksej Navalnyj hanno impedito che quest’ultimo, in stato di coma, venisse trasferito in Germania per via aerea. Un aereo tedesco sarebbe infatti atterrato a Omsk per trasportare il rappresentante dell’opposizione russa in un ospedale dell’Europa occidentale, dove sottoporlo a cure per l’avvelenamento subito nella giornata di ieri. I medici russi, secondo quanto riferito dalla portavoce dello stesso Navalnyj, Kira Yarmush, seguirebbero indicazioni del Cremlino, adducendo al contempo motivazioni cliniche per vietare il trasporto. Alcuni commentatori dell’opposizione russa sostengono infatti che il veleno, considerato molto pericoloso, attualmente in circolazione nel corpo di Navalnyj sparirebbe dopo due giorni: posticipare la partenza del paziente sarebbe quindi nell’interesse delle autorità di Mosca, accusate di aver avvelenato l’oppositore. (segue) (Rum)