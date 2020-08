Ostia: rapina una donna in spiaggia e fugge scalzo, fermato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luned' scorso, nel pomeriggio, sul lungomare Lutazio Catulo, all'interno di uno stabilimento balneare a Castel Fusano, una donna di 43 anni, ha chiuso la sua cabina a chiave e l'ha posata sopra la "casetta", poi si è allontanata per andare in bagno. Al suo ritorno, ha notato la porta aperta e un uomo che si allontanava frettolosamente. All'interno invece, un altro uomo stava mettendo gli effetti personali della donna in uno zaino. Quando questa ha cercato di fermarlo lui l'ha colpita prima con un pugno al petto e poi con un calcio sulla gamba facendola cadere contro il divisorio in legno delle cabine. Durante l'aggressione la vittima è riuscita a riprendersi il portafoglio, i cellulari e le chiavi della cabina mentre il malvivente, che è riuscito ad impossessarsi di circa 300 euro, è fuggito a piedi nudi disfacendosi delle ciabatte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto prevenzione crimine ai quali la donna ha dichiarato che sarebbe stata in grado riconoscere il suo aggressore: aveva infatti un tatuaggio sulla spalla destra e alcuni graffi sul braccio che la donna gli aveva fatto durante la colluttazione. (segue) (Rer)