Ostia: rapina una donna in spiaggia e fugge scalzo, fermato 31enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più tardi, intorno alle 16.30, i militari dell'esercito italiano, si sono imbattuti in un uomo che, scalzo e senza documenti, è stato fermato in via Andrea Corsali, poco distante dal luogo della rapina. Quando a suo carico è risultato un provvedimento di espulsione la Sala operativa della Questura ha inviato sul posto gli agenti della Polizia di Stato della sezione Volanti che, non appena hanno visto lo straniero, si sono insospettiti. L'uomo infatti, identificato per V.A.S.G., cileno di 31 anni, con vari precedenti, senza scarpe e con graffi recenti sul braccio corrispondeva perfettamente alla descrizione del rapinatore ricercato. Più tardi, durante la ricognizione fotografica, la vittima ha riconosciuto senza ombra di dubbio l'uomo fermato quale autore della rapina nei suoi confronti. Sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria, il 31 enne, che dovrà rispondere di rapina aggravata, è stato accompagnato a Regina Coeli in attesa di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria. (Rer)