Cina-Indonesia: incontro ministri Esteri, accordo per facilitare gli scambi di personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, conclude oggi una visita di tre giorni in Cina, dopo aver incontrato l’omologo cinese, Wang Yi, che l’ha invitata, e alcuni dirigenti del settore farmaceutico. I due ministri, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, si sono incontrati ieri nella provincia di Hainan, nella contea autonoma li e miao di Baoting, e hanno formalmente lanciato un accordo di rapida attuazione per facilitare gli scambi di personale per garantire la prevenzione delle epidemie, mantenere fluide le catene di approvvigionamento e contribuire alla ripresa delle rispettive economie. Al colloquio era presente anche Erick Thohir, ministro delle Imprese statali indonesiano. (segue) (Cip)