Cina-Indonesia: incontro ministri Esteri, accordo per facilitare gli scambi di personale (2)

- Il responsabile della diplomazia cinese ha osservato che la sua ospite è stata la prima in visita dopo la fase più acuta dell’epidemia e ha sottolineato l’importanza delle relazioni bilaterali, che quest’anno celebrano il 70mo anniversario. Wang ha detto che Pechino è pronta a collaborare con Giacarta per raggiungere ulteriori obiettivi in ogni campo e in particolare nella ricerca sui vaccini. Il ministro, inoltre, ha assicurato piena collaborazione con l’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui l’Indonesia fa parte, per la firma entro la fine di quest’anno della Regional Comprehensive Economic Partnership agreement (Rcep) e la rapida conclusione di un Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)