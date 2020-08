Cina-Indonesia: incontro ministri Esteri, accordo per facilitare gli scambi di personale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Retno ha consegnato a Wang una lettera per il presidente cinese Xi Jinping da parte dell’indonesiano Joko Widodo e ha concordato sulla volontà di mantenere scambi positivi tra I due paesi, di firmare entro l’anno l’Rcep e di collaborare con la Cina per la salvaguardia della pace e della stabilità nel Mar Cinese Meridionale. Precedentemente la ministra, a Sanya, ha presenziato alla firma di un protocollo d’intesa sulla cooperazione nel settore dei vaccini, in particolare contro il coronavirus, tra la compagnia indonesiana Bio Farma e la cinese Sinovac. A seguire ha incontrato dirigenti delle case farmaceutiche cinesi Sinopharm e CanSino Biologics per discutere possibili collaborazioni nello stesso settore. (Cip)