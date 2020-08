Algeria: presidente Tebboune determinato a realizzare un “cambiamento radicale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha invitato i cittadini a mostrare più solidarietà, perché il paese nordafricano “sta attraversando circostanze eccezionali a livello interno e regionale: è necessario consolidare il fronte interno per realizzare un cambiamento radicale". In un messaggio rivolto alla nazione in occasione della Giornata nazionale dei veterani, il capo dello Stato ha chiesto di "voltare pagina sulle differenze, la dispersione e la divisione". Le dichiarazioni di Tebboune giungono il giorno dopo il licenziamento di quattro generali algerini e le accuse per alto tradimento contro Garmit Bonouira, consigliere personale dell'ex capo di Stato maggiore dell’Esercito algerino Ahmed Gaid Salah, consegnato dalle autorità di sicurezza turche alla controparte algerina all'inizio di agosto. Tebboune ha aggiunto che "il progetto di cambiamento radicale consiste nel costruire un'Algeria forte e giusta con istituzioni democratiche (...) basate sulla competenza e la dedizione al servizio del bene pubblico, l’abnegazione e l’alta moralità ". (segue) (Ala)