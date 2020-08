Algeria: presidente Tebboune determinato a realizzare un “cambiamento radicale” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Bonouira è finito davanti alla corte marziale il 10 agosto. Il pubblico ministero ha accusato l’ex segretario di Gaid Salah di alto tradimento, insieme all'ex capo della gendarmeria Ghali Belkcir, attualmente latitante. Bounouira, descritto come "il tesoriere dei segreti" di Gaid Salah, è accusato dal tribunale di "sequestro di documenti riservati con l'intenzione di consegnarli ad agenti in un paese straniero". Questi documenti includono, secondo il quotidiano elettronico "Ultra Algeria", "dettagli sui trasferimenti di ufficiali dell'esercito, i loro nomi e numeri di serie", mentre "il presidente Tebboune ha telefonato all’omologo turco Recep Tayyip Erdogan una settimana prima dell’Eid al Adha (la festa islamica del sacrificio iniziata il 30 luglio), chiedendogli personalmente di consegnare Bonouira che era in fuga in Turchia”. (segue) (Ala)