Algeria: presidente Tebboune determinato a realizzare un “cambiamento radicale” (4)

- La campagna di “repulisti” ha coinvolto anche uno dei comandanti più importanti dell'esercito, il generale Ali Lakroum, considerato una delle persone più vicine a Gaid Salah. Il quotidiano elettronico "Algeria Part" ha scritto che Lakroum è effettivamente sotto inchiesta per "spreco di fondi pubblici". La scorsa settimana, Tebboune ha messo in guardia da quella che ha definito una "controrivoluzione", spiegando che il suo obiettivo è quello di "stabilizzare il paese” e “placare la collera del popolo”. Arrivato al potere nelle elezioni di dicembre 2019, Tebboune ha sottolineato che "lo scoppio di incendi, le frequenti interruzioni di elettricità e dell’acqua potabile fanno parte di un piano teso ad alimentare i disordini pubblici”. Nel febbraio 2019, un grande movimento popolare (noto poi come "Al Hirak") ha riempito le strade e le piazze del paese, spingendo il presidente Abdelaziz Bouteflika a dimettersi nell'aprile 2019. Il movimento pro-democrazia ha proseguito le proteste fino allo scoppio della pandemia di coronavirus lo scorso marzo. (Ala)