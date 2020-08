Repubblica Ceca: premier Babis ricorda 52mo anniversario dell'invasione sovietica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione sovietica della Cecoslovacchia ha sottratto 21 anni di libertà e democrazia ai cittadini. Lo ha detto il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, in occasione del 52mo anniversario del tragico evento. "Oggi sono passati 52 anni da quando l'Unione sovietica ci ha invasi. Di conseguenza abbiamo perso 21 anni di libertà e democrazia. Ora possiamo scegliere liberamente e le persone possono dire quello che vogliono e vivere dove e come vogliono", scrive il capo del governo su Twitter. In questa giornata di commemorazione, "non posso non pensare con grande speranza alla Bielorussia", ha continuato Babis. (Vap)