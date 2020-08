Polonia: ministro Clima Kurtyka risulta positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Clima della Polonia, Michal Kurtyka, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso via Twitter dopo aver compiuto un secondo test. "Sto bene. Sono in isolamento domestico assieme alla mia famiglia", ha scritto, aggiungendo di ringraziare "tutti coloro che lavorano per il servizio sanitario per il loro duro lavoro". La notizia arriva dopo che il settimanale "Wprost" ha rivelato che anche Piotr Naimski, sottosegretario del governo polacco con delega all'infrastruttura energetica strategica, è positivo al coronavirus. Aimski a metà agosto ha partecipato assieme ad altri membri dell'esecutivo a un incontro con i rappresentanti dell'industria mineraria polacca, uno dei quali è poi risultato positivo al virus. Non è tuttavia chiaro se il sottosegretario sia stato contagiato in quell'occasione. Tra i presenti c'era anche il vicepremier e ministro delle Risorse statali, Jacek Sasin. (Vap)