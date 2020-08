Reddito cittadinanza: Inps, oltre 3 milioni persone coinvolte, da gennaio aumento del 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17 per cento rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il Reddito/Pensione di cittadinanza, con un importo medio mensile di 523,29 euro. Lo rende noto l'Inps. In particolare, si legge in una nota, con riferimento al solo Reddito di cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un importo medio mensile di 561,23 euro.(Com)