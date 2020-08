Regno Unito: debito pubblico supera i duemila miliardi di sterline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pubblico del Regno Unito ha superato i duemila miliardi di sterline per la prima volta nella storia, mentre la spesa è aumentata vertiginosamente di fronte alla pandemia di coronavirus. La cifra alla fine di luglio è aumentata di 227,6 miliardi di sterline rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, secondo l'Office for National Statistics (Ons). Nel frattempo, i dati hanno anche mostrato che l'indebitamento è salito a un record di 150,5 miliardi di sterline nell'anno finanziario in corso - 128,4 miliardi in più rispetto ad aprile e luglio del 2019. Rispondendo in merito, il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha dichiarato che questa crisi "ha messo le finanze pubbliche sotto una pressione significativa poiché abbiamo subito un colpo alla nostra economia e agito per sostenere milioni di posti di lavoro, imprese e mezzi di sussistenza". "Senza quel sostegno le cose sarebbero andate molto peggio", ha aggiunto, ripreso dall'emittente "Sky News". "I dati odierni ci ricordano che dobbiamo riportare le nostre finanze pubbliche su un piano sostenibile nel tempo, il che richiederà decisioni difficili. Questo è anche il motivo per cui stiamo agendo ora per sostenere la crescita e l'occupazione che pagano i nostri servizi pubblici, aiutando le imprese a riaprire in sicurezza e, attraverso il nostro piano per l'occupazione, proteggendo, sostenendo e creando posti di lavoro per garantire che nessuno rimanga senza speranza", ha detto ancora Sunak. (Rel)