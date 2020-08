Germania: coronavirus, le Pmi mettono in guardia da una seconda serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attuare in Germania una seconda serrata per contenere la diffusione del coronavirus, dopo quella imposta nella scorsa primavera, comporterebbe danni notevolmente maggiori all'economia del paese e soprattutto alle piccole e medie imprese (Pmi). È questo l'avvertimento lanciato dall'Associazione federale delle piccole e medie imprese tedesca (Bvmw) in una lettera indirizzata alla cancelliera Angela Merkel e ai primi ministri dei Laender, che verrà pubblicata nella prossima edizione del settimanale “Focus”. Come riferisce oggi l'agenzia di stampa “Dpa”, per il Bvmw la “protezione eccessiva” dal contagio da Sars-Cov2 “non dovrebbe avere nuovamente la priorità sull'economia e la prosperità”. Numerose aziende avrebbero, infatti, esaurito le proprie riserve finanziarie e dovrebbero “arrendersi” in caso di un secondo blocco. I rischi coinvolgono anche lo Stato, le cui finanze verrebbero sopraffatte da un'ulteriore serrata, avverte poi il Bvmw. Infine, per l'organizzazione delle Pmi, la redditività della Germania è in pericolo e sono in gioco milioni di posti di lavoro e apprendistato. (Geb)