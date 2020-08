Biden accetta la candidatura alla presidenza: "Supereremo questa stagione di oscurità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella quarta e conclusiva serata della convention del partito democratico, a Wilmington, nel Delaware, Joe Biden ha pronunciato il discorso di accettazione della candidatura alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti promettendo di portare il paese fuori dall’oscurità ed esortandolo all’unità. “È con grande onore e umiltà che accetto questa candidatura”, ha affermato il politico, dichiarandosi un “orgoglioso democratico” in grado tuttavia di essere il “presidente di tutti”. Biden ha iniziato a parlare dopo un video introduttivo che ha ripercorso la sua vita e la sua carriera politica e un intervento dei figli Ashley e Hunter, secondo i quali il candidato potrà essere un grande presidente così come è stato un grande padre. “Uniti possiamo superare e supereremo questa stagione di oscurità in America”, ha esortato il candidato, criticando l’attuale presidenza di Donald Trump.“Troppa rabbia, troppa paura, troppa divisione. Qui e ora vi do la mia parola: se mi affiderete la presidenza, trarrò il meglio da noi, non il peggio. Sarò un alleato della luce, non dell’oscurità. È tempo per noi, per noi popolo, di unirci”, ha aggiunto. A suo parere, se Trump verrà rieletto, “sarà quello che è stato negli ultimi quattro anni”. “È questa l'America che volete per voi, per la vostra famiglia, per i vostri figli?”, ha domandato, contrapponendo la sua visione: “Io la vedo diversamente: un’America generosa e forte, altruista e umile. È un’America che possiamo ricostruire insieme”. Biden non ha nascosto le difficoltà, descrivendo quello che spera di guidare come un paese al centro di “una tempesta perfetta”: “La storia ci ha portato a uno dei momenti più difficili che l’America abbia mai affrontato. Quattro crisi storiche, tutte allo stesso tempo”. La pandemia di coronavirus, l’economia, la questione razziale e il cambiamento climatico sono i quattro fronti di lotta.All’epidemia è stato dedicato un ampio capitolo del discorso, molto critico sulla gestione del governo in carica. “Il presidente continua a dirci che il virus sta per scomparire. Continua ad aspettare un miracolo. Ebbene, ho una notizia per lui. Nessun miracolo è in arrivo”, ha proseguito Biden. “La nostra economia è a brandelli, con le comunità nere, latine, asiatico-americane e nativo-americane che ne sopportano il peso”, ha affermato, sostenendo di avere un piano, a differenza del presidente in carica. “Se sarò il vostro presidente, dal primo giorno attueremo la strategia nazionale che ho delineato da marzo. Svilupperemo ed effettueremo test rapidi con risultati immediatamente disponibili. Produrremo le forniture mediche e i dispositivi protettivi di cui il nostro paese ha bisogno. Li produrremo qui in America”, ha detto.Secondo Biden, in caso di rielezione di Trump, “l’assalto all’Affordable Care Act continuerà” finché la riforma del 2010 di Barack Obama, di cui è stato il vice, per l’estensione della copertura assicurativa sanitaria a tutti i cittadini (Patient Protection and Affordable Care Act) “sarà distrutta”. “Il mio piano economico è incentrato sul lavoro, la dignità, il rispetto e la comunità”, ha continuato Biden, parlando di incentivi per la creazione di occupazione, in particolare nell’energia pulita, e di migliori condizioni per coloro che svolgono lavori essenziali prendendosi cura di altre persone.Il politico ha poi affrontato il problema della discriminazione razziale. “Sarà compito del prossimo presidente ripristinare la promessa di un’America per tutti. E non dovrò farlo da solo. Avrò una grande vicepresidente al mio fianco”, ha affermato parlando di Kamala Harris, del suo esempio e della sua esperienza. “La sua storia è la storia americana. Conosce tutti gli ostacoli che si frappongono a così tante persone nel nostro paese”, ha sintetizzato. Biden ha osservato che “l’omicidio di George Floyd è stato un punto di rottura” e ha citato come ispirazione il politico John Lewis, recentemente scomparso. “In questo momento oscuro, credo che siamo pronti a fare grandi progressi e che alla fine possiamo trovare la luce ancora una volta”.Il candidato alla presidenza ha promesso ai giovani di ascoltarli: “Stanno parlando dell’iniquità e dell’ingiustizia che sono cresciute in America. Ingiustizia economica, ingiustizia razziale, ingiustizia ambientale. Sento le loro voci”. Riguardo alla politica estera, Biden ha assicurato che avrà una posizione vigile nei confronti della Russia e di ogni ingerenza. “Non tollererò interferenze straniere nel nostro più sacro esercizio democratico, il voto. E difenderò sempre i nostri valori di diritti umani e dignità”, ha detto. Il candidato ha infine fatto appello all’unità nell’amore per il paese e gli uni verso gli altri, “perché l’amore è più potente dell’odio, la speranza è più potente della paura e la luce è più potente dell’oscurità. “Questo è il nostro momento. Questa è la nostra missione”, ha concluso Biden, per poi essere raggiunto sul palco dalla moglie Jill, da Kamala Harris e da suo marito Douglas Emhoff. (Res)