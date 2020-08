Repubblica Ceca: parziale dietrofront del governo su obbligo mascherine dal primo settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obbligo di indossare mascherine per contenere la diffusione del coronavirus, che tornerà in vigore in Repubblica Ceca dal primo settembre, non riguarderà negozi, ristoranti e saloni di parrucchieri, contrariamente a quanto detto in precedenza. Il dietrofront dopo le critiche è stato annunciato dal ministro della Sanità, Adam Vojtech, dopo un colloquio con il primo ministro, Andrej Babis. Secondo quanto riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas", resta l'obbligo di indossarle sui mezzi di trasporto pubblico, nelle strutture sanitarie, nei seggi elettorali e in altri edifici pubblici. Il ministro Vojtech ha spiegato che la misura sarà applicata anche agli eventi che si svolgono al chiuso, ma solo con più di 100 partecipanti. Per quanto riguarda le scuole, l'obbligo sarà subordinato alla classificazione del rischio sanitario di un dato distretto e varrà per quelli designati come "arancioni", il che indica un livello medio di rischio epidemiologico. (segue) (Vap)