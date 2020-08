Repubblica Ceca: parziale dietrofront del governo su obbligo mascherine dal primo settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità aveva previamente annunciato che le mascherine sarebbero diventate obbligatorie nei seggi elettorali allestiti il prossimo ottobre, in occasione delle elezioni regionali e del Senato in Repubblica Ceca, ma anche nei saloni dei parrucchieri, così come nei ristoranti, tranne che durante l'effettiva consumazione dei pasti. Le precisazioni sono arrivate dopo la comunicazione alcuni giorni prima che le mascherine torneranno a essere obbligatorie negli spazi chiusi e sui mezzi di trasporto pubblico a partire dal primo settembre in tutto il paese. (Vap)