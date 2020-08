Marocco: re Mohammed VI ordina di attuare un “ambizioso piano di ripresa economica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco intende portare a compimento un piano “ambizioso e senza precedenti” di ripresa economica post-coronavirus, dopo aver avviato un “grande progetto per la generalizzazione della copertura medica e sociale a beneficio di tutti i cittadini”. Lo ha detto il re Mohammed VI nel duo discorso alla nazione nel 67mo anniversario della Rivoluzione del Re e del Popolo. Il re si è quindi rivolto al governo, ordinando di “attuare questi progetti entro i termini previsti". Secondo il sito web “Le 360”, con il richiamo agli ambiziosi progetti socio-economici, il sovrano ha voluto inviare un monito contro un peggioramento della pandemia, i cui effetti sarebbero incalcolabili. Secondo il politologo Khalid Labdi, il re ha rinnovato il suo "grande interesse" per la copertura sociale e medica generalizzata, insistendo sul fatto che "il governo è chiamato a mettere in atto questo progetto, che andrà a beneficio di tutti gli strati sociali". (segue) (Mar)