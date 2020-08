Kosovo: polemiche per sospensione lavori stradali tra Decane e Plave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori lungo la strada tra Decane e Plave, interrotti domenica, sono ripresi ieri e sono ancora in corso. Lo ha detto il sindaco della città kosovara di Decane, Bashkim Ramosaj, dopo che il governo del premier Avdullah Hoti ha chiesto nei giorni scorsi la sospensione dei lavori. Ramosaj - che ha scritto una lettera al presidente, al primo ministro ed al presidente del parlamento di Pristina per chiedere il proseguimento dei lavoro - ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione sul tema dall'ufficio del premier Hoti. "Non ho ricevuto nessuna comunicazione, ma dovrei incontrarlo domani, ovviamente se risulta negativo (al Covid-19, visto che nelle scorse settimane il premier kosovaro è risultato positivo)", ha detto Ramosaj. (segue) (Kop)