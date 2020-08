Kosovo: missione Kfor inaugura nuovo campo di pallacanestro a Plemetina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato inaugurato, alla presenza di alcuni militari della missione Nato Kfor, il nuovo campo da pallacanestro di Plementina/Plemetin, località kosovara a nord di Oblilic. Il campo sportivo, come riferisce un comunicato stampa, è condiviso dalle scuole primarie Pandeli Sotir e Sveti Sava ed è stato ristrutturato grazie ad un progetto di cooperazione civile militare finanziato dalla Nato e completato dal comando regionale Est della Kfor. Si tratta di due scuole primarie rispettivamente per bambini di etnia albanese e serba residenti nell'area, a testimonianza dell'impegno della Kfor per l'apprendimento e l'istruzione dei cittadini di tutte le comunità del Kosovo.(Com)